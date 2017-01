El TSJ de Madrid demana al Consell de Llengües Oficials pronunciar-se sobre si català i valencià són la mateixa llengua

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) ha ordenat al Consell de les Llengües Oficials de l'Estat que aclareixi si el català i el valencià són llengües diferents amb motiu de les explicacions requerides per un advocat de Barcelona per la distinció que fan les webs de les diferents administracions. Així consta en una sentència, a la qual va tenir accés Europa Press, en la qual estima el recurs interposat per l'advocat Joan Vall Costa en el procediment especial de protecció de drets fonamentals.

L'advocat va demanar que se li donés una explicació raonable per part de l'Administració respecte al motiu pel qual webs d'òrgans oficials proposen el català i el valencià com a opcions idiomàtiques diferents. A més, l'advocat demanava que, si són la mateixa, el Consell de Llengües Oficials havia d'adoptar "les mesures adequades perquè la unitat lingüística quedés clara en totes les publicacions".

Els magistrats declaren nul la no resposta de l'Administració al no ser ajustada a dret, declarant vulnerat el dret del lletrat al dret fonamental de petició per part del citat Consell de Llengües Oficials al no donar adequada tramitació i contestació a la tramitació formulada el 25 de maig de 2015.

Per tant, ordena a l'Administració a donar resposta a la sol·licitud formulada en els termes establerts en l'article 11 de la Llei orgànica 4/2001 de 12 de novembre. Contra la resolució, cap la interposició d'un recurs de cassació.