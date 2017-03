La carretera C-230a a l'altura de Montoliu de Lleida (Segrià) està tallada des de les set del matí per esllavissades. Segons el Servei Català de Trànsit, la via està tallada entre els quilòmetres 7 i 7,5. Per ara es desconeix quan es podrà restablir la circulació en aquest punt.