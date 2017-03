Tallada l’AP-7 a Cambrils per un incendi al costat de l'autopista

L’ AP-7 es troba tallada des de les tres d’aquesta tarda en sentit nord a l’alçada de Cambrils (Baix Camp) a causa d’un incendi en una finca on cremen restes vegetals. El foc s’ha iniciat a dos quarts de tres del migdia en una finca situada a la partida de Vilagrassa, a tocar de l’autopista, concretament a l’alçada del quilòmetre 261. L'accés en sentit sud ha estat reobert cap a les 19 hores.

La densitat del fum ha obligat a tallar la via en els dos sentits des del quilòmetre 257 fins al 265. El Servei Català de Trànsit ha explicat que els vehicles aturats es desvien cap a l’A-7 i cap a la N-340. De moment hi ha vuit quilòmetres de cua. El SCT també informa que el vent dificulta les tasques d’extinció i, per tant, l’apertura de l’autopista en el tram tallat.

Imatges de les restes vegetals que cremen a Cambrils, a prop AP7. #bomberscat continua treballant amb 5 dotacions @transit pic.twitter.com/VAemYCXwa9 — Bombers (@bomberscat) 6 de març de 2017

Sis dotacions dels Bombers de la Generalitat treballen en l’extinció de l’incendi.