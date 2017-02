Tallen la Gran Via cremant pneumàtics per protestar pel Mobile World Congress

La Gran Via de Barcelona, a l'alçada de Moianès -entre la Campana i plaça d'Espanya, ha quedat tallada aquest dilluns al matí després que hagin cremat pneumàtics al mig de la calçada.

Els pneumàtics estaven col·locats en els carrils de sortida a Barcelona, direcció l'Hospitalet, on se celebra el Mobile World Congress, però la crema ha provocat un fum negre molt dens, i s'ha tallat la Gran Via, causant importants retencions en tots dos sentits de la marxa. S'ha donat pas alternatiu i els Bombers han acudit a apagar les flames. A les 9h està previst que comenci la inauguració del Mobile.

Els impulsors d'aquesta protesta es desconeixen, però han escampat uns pamflets en què s'hi pot llegir: "El capital bé farà d'expulsar-nos de cada barri d'aquesta ciutat. Barcelona fot fàstic. S'agenolla al turisme i als inversors, nosaltres està clar que sobrem. Cada dia més gent sobra". I segueix: " Foteu-vos el Mobile World Congress per on us càpiga. A fer els vostres negociets a un altre lloc. Ja que els hi paguem la farlopa i les putes almenys que arribin tard". Els papers que han repartit porten per títol "La ciutat està viva: respira aire i rebel·lió".

540x306 Tallen la Gran Via cremant pneumàtics en contra el Mobile World Congress Tallen la Gran Via cremant pneumàtics en contra el Mobile World Congress

Aquesta protesta, doncs, no té relació amb les mobilitzacions que també s'han produït aquest matí a la Diagonal i a la ronda Litoral, en què diversos manifestants han tallat les vies per reclamar una rebaixa de les taxes universitàries i animar els estudiants a anar a la vaga, aquest dijous.