Tanca el primer pub perquè no pot pagar el lloguer

Tornarà les claus del Black Lion just el dia que farà nou anys que n’és propietari. El 31 de març, el Jofre Pruna deixarà de regentar el primer pub anglès de Barcelona. El local, al carrer Evarist Arnús, a les Corts, abaixarà la persiana perquè no pot assumir el lloguer que demana la propietat. “El que passa amb el lloguer dels pisos passa amb el dels locals”, assegura el Jofre, que vol fer públic el cas perquè “la ciutat faci una reflexió” i s’eviti el tancament de més establiments històrics.

Va ser un anglès que de cognom es deia Robin qui, a principis dels 60, va obrir el Red Lion -el Jofre li va canviar el nom per un problema de drets de marca-. Consolidat per la petita colònia anglesa a Barcelona, de seguida va convertir-se en un local de referència a la ciutat. Hi van tocar membres de la Nova Cançó com Tete Montoliu, Maria del Mar Bonet i Ovidi Montllor, i també el Gato Pérez. A finals dels 70 el bar va passar a mans de Ramon Villaró.

“Treballava en una fàbrica de confeccions i anava a esmorzar en un bar al davant del Lion”, recorda el Ramon, que se’n va acabar fent càrrec durant 30 anys, fins que es va jubilar. “Ha sigut la meva vida”, assegura, sense amagar la “tristesa” que sent per l’imminent tancament.

No va ser fins al 2008 que el Jofre va entrar-hi per primer cop. Un amic seu li havia proposat quedar-se’l a mitges, però el Jofre no ho va veure clar. Era un local massa fosc. Però tenia encant. Va imaginar com seria fent-hi quatre retocs i s’hi va llançar. Va posar parquet a terra i va il·luminar les barres. La decoració -amb cabina telefònica vermella inclosa- trasllada els que hi entren a un típic pub londinenc.

Ara tot el que hi ha està a la venda. El local ha de quedar buit abans del 31 de març. El contracte “precrisi” que el Jofre va signar ha caducat i, després d’intentar acordar un lloguer assequible, ja ha tirat la tovallola. “Hem estat en batalla constant cada sis mesos perquè el propietari s’ajustés al preu de mercat”, explica. Ara ja no li donen més descomptes i el lloguer, “molt sobredimensionat”, es dispararà més.

Clientela fidel i de l’Athletic

Els clients li fan costat. Molts són veïns de l’Esquerra de l’Eixample, Sants o les Corts i alguns fa més de vint o trenta anys que hi van. “N’hi ha que venen perquè els seus pares ja n’eren clients: això és el que li dona un caràcter únic”, explica el Jofre. Per a ell el vincle amb el bar també va molt més enllà de ser un negoci. Aquí hi ha conegut la seva dona i hi ha viscut dies memorables com a seguidor de l’Athletic de Bilbao. El Black Lion és la seu de la penya de l’Athletic a Barcelona, que ara s’haurà de traslladar.

El més probable és que el Black Lionquedi tancat per sempre, i engreixí així la llista de locals històrics de Barcelona que han abaixat la persiana. A finals del 2014 va entrar en vigor la llei d’arrendaments urbans (LAU), que permet als propietaris d’immobles antics actualitzar -i per tant apujar- els lloguers.

“M’ha passat a mi i continuarà passant si ningú fa res per evitar-ho”, adverteix el Jofre, per a qui la solució passa per multar els propietaris dels locals comercials buits, que es veurien obligats a abaixar els preus per facilitar que es lloguin.

El comiat fa dies que dura. Els clients fa temps que ho saben i intenten passar-hi estones per allargar l’adeu. El Ramon, l’antic propietari, es nega a creure que ja no hi ha res a fer. “A veure si el propietari recapacita, aquest local és història”, diu. Hi va cada setmana i, des que sap que tancarà, intenta passar-hi encara més sovint. El Jofre, però, veu impossible el miracle. Conscient que ja no hi ha marxa enrere, prepara la festa final per a l’11 de març. “El Black Lion ja no té solució, però vull pensar que encara som a temps de salvar coses”, conclou.