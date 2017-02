L'AMPA de l'escola Mar Nova de Premià ocupa una oficina d'Ensenyament en contra del tancament del centre

Una quinzena de representants sindicals s'han tancat aquest dijous a les oficines dels Serveis Territorials d'Educació del Maresme-Vallès Oriental per protestar pel tancament previst de l'escola Mar Nova i de qualsevol altra escola pública. A més dels representants sindicals, a l'acte de protesta hi participa també la senadora d'En Comú Podem Maria Freixanet, que és precisament veïna de Premià de Mar.

Els tancats, d'Ustec-STEs (IAC), el Moviment Educatiu del Maresme (MEM), la Federació d'AMPAs de Catalunya (FaPaC), l'Assemblea Groga i l'AMPA de l'escola Mar Nova de Premià de Mar, busquen un compromís per part de la Generalitat perquè l'escola segueixi oberta.

"Ens tanquem perquè volem que es comprometin a no tancar la Mar Nova", han destacat els representants sindicals, que han afegit que el tancament del col·legi és un exemple de "males pràctiques per part de Serveis Territorials". Han al·legat que la Generalitat va assegurar que no tancaria cap centre educatiu català, ni tan sols en poblacions en les quals s'ha produït una caiguda demogràfica, i han assegurat que l'Ajuntament de Premià també s'oposa al tancament.

Segons informa En Comú Podem en un comunicat, Freixanet acompanyarà els pares de Premià de Mar en la protesta fins que el departament d'Educació "faci marxa enrere en una decisió injustificada i errònia". Les confluències de les esquerres al Senat consideren que la Generalitat pretén tancar aquesta escola per "qüestions merament econòmiques".

La USTEC: "La pública no es tanca"

Des del sindicat majoritari de mestres, l'USTEC, han assegurat que donaran suport "a totes les accions que es facin per impedir tancaments d'escoles o línies públiques" així com per "millorar la qualitat de l'ensenyament públic". Per això, han demanat al departament que rectifiqui la seva decisió de tancar l'escola. " La Mar Nova no es tanca. La pública no es tanca", sentencien des de l'USTEC, a través d'un comunicat.

Recurs per evitar el tancament

L'AMPA de l'escola Mar Nova ja fa temps que planta batalla pel tancament del centre. A finals de l'any passat va presentar un recurs contenciós administratiu davant del TSJC per iniciar la via judicial que "eviti el tancament d'una línia de P-3 del centre i del futur de tota l'escola". Amb aquest recurs, els pares del centre volen pressionar el Govern perquè apliqui la moratòria d'almenys un any sobre el tancament, aprovat recentment per la comissió d'Ensenyament del Parlament.

Els pares creuen que el tancament es fa amb criteris econòmics, però Ensenyament manté que el tancament respon a criteris demogràfics: per aquest curs hi havia 20 places de P3 i només s'hi van preinscriure 11 alumnes, de manera que es va tancar la línia de la Mar Nova i els alumnes ja estan fent P3 a l'Escola Montserrat.