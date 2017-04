Taxa al turisme sobre rodes

Bastons a les rodes per als turistes que vulguin veure Barcelona en bicicleta o segway. La comissió d’economia i hisenda de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar ahir a l’espera que ho ratifiqui el ple “estudiar la viabilitat d’una taxa per utilitzar la via pública al lloguer de bicicletes i altres vehicles de mobilitat personal”. La proposició, presentada pel grup municipal de la CUP, va rebre el suport de BComú, el PSC i ERC, després de ser matisada per l’equip de govern. El regidor de la CUP, Josep Garganté, va defensar la necessitat d’establir aquest impost per combatre “l’impacte negatiu del turisme a carrers i places” i “recaptar diners per serveis socials i redistribuir la riquesa”.

Aquest argument no va convèncer el PDECat, que tot i així es va abstenir. La regidora Sònia Recasens va remarcar que “per la via de les taxes no resoldrem el problema de l’intrusisme en el sector de les bicicletes o dels segways ”. Més contundents es van mostrar el PP i C’s, que es van quedar sols votant-hi en contra. Javier Mulleras, del PP, va reblar: “Barcelona és la ciutat més cara de l’Estat i no aprovarem incrementar encara més la pressió fiscal”. Paco Sierra, de Cs, va lamentar que els partits d’esquerres “s’obliden dels efectes positius del turisme perquè l’atur és inferior a Catalunya i a la resta d’Espanya”: “No compartim aquesta visió apocalíptica, el turisme aporta feina”. ERC va justificar el seu suport a la proposició perquè, com va recordar el seu portaveu, Alfred Bosch, el juny del 2016 van presentar “una moció que ja anava en aquesta línia, però que no va prosperar”. La proposició aprovada ahir estableix presentar les conclusions de l’estudi en aquesta mateixa comissió en un termini màxim de tres mesos. Aquesta mesura arriba després que es fes públic dissabte un informe municipal que revela que els barcelonins que no volen més turisme són majoria per primer cop.

“Ja paguem molts impostos”

La iniciativa ha caigut com una galleda d’aigua freda al sector que es dedica a oferir rutes turístiques per la capital catalana en aquest tipus de vehicles. Alberto Cid, màxim responsable de l’empresa BCN Sun Segway, critica que la proposta “no té ni cap ni peus” i es pregunta: “Com ens poden demanar una taxa per utilitzar la via pública?” El propietari no s’atreveix a parlar d’una ofensiva contra els vehicles amb mobilitat personal i ho atribueix a “una nova manera de recaptar calés”. Després de denunciar que s’hagin d’assabentar d’aquest canvi per la premsa, Cid critica que “la gent que circula en bicicleta no hagi de pagar” i ells en canvi sí: “Hem d’assumir un servei públic com el Bicing que ens costa dotze milions d’euros a l’any”. El director d’aquesta empresa que funciona des del 2011 i que té una flota de trenta vehicles sentencia: “Tot plegat és una burrada perquè ja paguem molts impostos”.

De manera similar s’expressa Natascha Didoshak, que regenta BCN Segway Day: “Fa quatre anys que oferim aquest servei i no ens han posat mai cap multa i ara ens volen fer pagar més impostos”. L’estacionalitat d’aquesta mena de negocis és, a parer seu, un motiu de pes per no gravar-lo més: “Tot depèn de la temporada, però si hem de pagar una taxa perquè és necessari ho farem”. Empreses més petites, però, deixen clar que el marge de benefici és molt reduït i que aquest impost no farà altra cosa que posar-los més dificultats. El sector es considera perseguit per casos aïllats d’incivisme que consideren que en cap cas es poden generalitzar. De fet, l’Ajuntament ja va aprovar al febrer una regulació pionera sobre l’ús de patinets elèctrics i segways a la ciutat que els allunyarà de les voreres. La norma ha estat dos mesos en exposició pública i després de resoldre les al·legacions serà ratificada en sessió plenària.

Taxes per als guies i autocars

Més enllà d’aquesta taxa, la proposició de la CUP també estableix ordenar l’ocupació del domini públic a través de les empreses de guies turístics, ja sigui amb una ordenança, l’obtenció d’una llicència municipal o una taxa. El text també inclou una taxa per l’ús dels espais reservats per a aparcaments d’autocars, “gravant l’activitat i ús privatiu, així com regulant el nombre d’autocars turístics en determinades zones de la ciutat”, com la Pedrera, el Parc Güell o el Camp Nou.

La iniciativa també preveu impedir les cues d’accés a recintes de concurrència pública com ja es fa a la Sagrada Família des de l’anterior mandat davant les queixes del veïns. Aquestes taxes entrarien en vigor un cop s’aprovin i ja es podrien aplicar el 2018 si els partits les validen al ple.