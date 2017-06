Teràpies complementàries en càncer, a la UIC

Sis de cada deu pacients de càncer demanen teràpies complementàries que millorin el seu benestar, com ara assessorament en nutrició, exercici físic, fisioteràpia o oncoestètica. I la majoria de pacients troba a faltar informació sobre aquest tipus de teràpies, segons un estudi recent de l’Associació Espanyola contra el Càncer a Catalunya (AECC). Davant d’aquesta demanda, la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) i l’Associació d’Oncologia Integrativa posaran en marxa aquest estiu el curs d’Abordatge Integratiu del Pacient Oncològic. L’oncologia integrativa és l’abordatge del càncer no només amb tractaments convencionals si no també amb teràpies complementàries -amb evidència científica, sostenen els organitzadors del curs- que milloren la qualitat de vida dels pacients.

El programa, de 20 hores, està dirigit a metges oncòlegs per dotar-los de la formació necessària per informar als seus pacients sobre aquest tipus de teràpies complementàries. “No es tracta de que els oncòlegs imparteixin aquestes teràpies perquè en 20 hores no tindran la formació necessària però sí que puguin informar als seus pacients sobre la idoneïtat o si interaccionen amb el tractament convencional”, destaca Míriam Algueró, presidenta i fundadora de l’Associació d’Oncologia Integrativa. I posa alguns exemples: “Podran informar els pacients sobre com pal·liar els efectes secundaris dels tractaments convencionals a través de l’alimentació i aconsellar-los sobre la conveniència o no de prendre certs suplements nutricionals”.

El curs s’impartirà entre el 4 i el 7 de juliol i té un preu de 250 euros. Segons el programa, s’hi parlarà de teràpies energètiques, acupuntura, meditació i de la relació entre les emocions i el càncer. Els responsables del programa de formació destaquen que es tracta de teràpies amb evidència científica tot i que hi ha professionals que ho qüestionen, sobretot en el cas de les teràpies energètiques. De fet, la primera sessió del curs està dedicada a explicar l’evidència científica de les teràpies complementàries i es parlarà de l’abordatge del càncer des del punt de vista de la medicina antroposòfica, xinesa, homeopàtica i ayurveda. El Col·legi de Metges de Barcelona no té constància de l’organització d’aquest curs i ha assegurat que n’ha de valorar la idoneïtat.

El curs presta especial atenció al pes de l’alimentació en el tractament del càncer. S’hi explicarà com ha de variar l’alimentació per millorar la qualitat de vida dels pacients, quins aliments s’han d’evitar i quins han de ser els mètodes de cocció així com formació sobre alimentació depurativa. També s’explicaran quins són els suplements nutricionals que hauria de prendre el pacient oncològic i els perills de l’automedicació; i es parlarà de fitoteràpia i d’Omega 3. Els organitzadors argumenten que hi ha demanda d’aquest tipus de teràpies. “Aquesta escola d’estiu és una forma més de demostrar el nostre compromís no només amb la formació universitària de qualitat si no també amb l’entorn en què vivim”, diu Marian Lorente, responsable del curs.

L’estudi fet per l’AECC afegeix que un 51% dels pacients enquestats considera important ampliar la informació durant el procés de la malaltia i un altre 51%, l’assistència psicològica i el suport emocional. En canvi, un 72% troba a faltar informació sobre aquestes teràpies quan va al seu metge de referència.

No és el primer cop que les teràpies complementàries arriben a la universitat. Des d’aquest curs ja es pot fer un màster oficial de medicina xinesa a la UB i a la UPF en col·laboració amb la Universitat de Medicina Tradicional Xinesa de Pequin. La UB també oferia un màster d’homeopatia des del 2004 que va acabar suprimint després de les crítiques rebudes i d’un informe desfavorable de la Facultat de Medicina per falta de base científica.