Territori rebutja l'augment de la tarifa proposat per ATLL i congela el preu de l'aigua

El departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ha rebutjat la pujada de la tarifa de l'aigua del 4,6% proposada per Aigües Ter Llobregat (ATLL) per al 2017. L'executiu català pretén mantenir les mateixes tarifes que el 2016 i no vol traslladar als ciutadans l'augment del cost del servei.

Segons ha informat aquest dijous Territori, per poder congelar el preu de l'aigua, la Generalitat permetrà a l'empresa que ajorni fins al 2018 el pagament de 7 milions d'euros, en concepte de cànon per la concessió que, d'acord amb el contracte vigent, és de 15,6 milions d'euros. Aquesta xifra és una mica menys de la meitat del total que ATLL hauria d'abonar aquest 2017.

Aquest ajornament permetrà que la congelació del preu de l'aigua no tingui cap cost per a les empreses de subministrament d'aigua en baixa, la que surt de la depuradora i arriba a les cases, que acabarien traslladant una part de l'augment al rebut que paguen els ciutadans.

Territori considera que en el context econòmic actual no és raonable plantejar cap tipus d'increment del preu d'un bé bàsic com l'aigua. El departament portarà la proposta al consell de la xarxa d'ATLL, que es reuneix avui, i la setmana que ve, al consell d'administració de l'ACA, per a la seva aprovació definitiva.