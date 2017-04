La policia deté un home a Teulada per facilitar el retorn de terroristes de Síria i l'Iraq

Agents de la policia espanyola han detingut aquest dimecres un home de nacionalitat egípcia de 46 anys a Teulada (Marina Alta) acusat d'integració al Daeix, enaltiment del terrorisme i adoctrinament jihadista. L'acusat hauria aprofitat la seva posició privilegiada dins de la comunitat islàmica a la demarcació d'Alacant per difondre continguts que enaltien els atemptats comesos per l'organització terrorista i menyspreaven les víctimes.

La policia considera que la tasca principal del detingut era facilitar el retorn de terroristes del Daeix que havien decidit abandonar Síria i l'Iraq, proveint-los dels llocs necessaris de trànsit i refugi, fonamentalment a l'estat espanyol, així com ajudant-los en les tasques de documentació i obtenció de recursos econòmics.

A més, l'acusat hauria utilitzat les xarxes socials com a instrument per generar un relat d'odi amb la publicació de vídeos en què líders terroristes instaven a fer la jihad violenta com a mètode d'adoctrinament als seus seguidors.

Els investigadors haurien comprovat que l'home s'havia compromès recentment a portar una família des de Síria, un dels membres de la qual havia mort combatent a les files del Daeix. Segons el relat policial, el detingut els facilitaria el desplaçament des de zona de conflicte a la frontera turca i posteriorment els facilitaria la documentació falsa de trànsit des de Turquia a l'estat espanyol. Aquestes persones a les quals pretenia ajudar estarien afectades per diverses ordres internacionals de detenció per la seva integració al grup terrorista.



La policia afegeix que el detingut hauria obtingut de manera fraudulenta cartes d'invitació per a dues persones amb antecedents policials per la seva connexió amb l'organització terrorista amb l'objectiu de facilitar-los l'entrada des d'Egipte.



El ministeri de l'Interior ha informat que l'operació continua oberta sota la supervisió del jutjat número 6 de l'Audiència Nacional i en coordinació amb la Fiscalia de l'Audiència Nacional.



Les mateixes fonts indiquen que des del juny del 2015, quan es va elevar a nivell quatre l'alerta antiterrorista, les forces i els cossos de seguretat de l'estat han detingut 159 terroristes jihadistes.



De fet, aquest dimarts vuit persones van ser detingudes en l'operació antijihadista a l'àrea metropolitana de Barcelona i Masquefa (Anoia), establertes a Catalunya des de fa anys, algunes dels quals amb antecedents per delinqüència comuna i crim organitzat.