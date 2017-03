El Tinder dels guapos que no pots fer servir

La famosa aplicació mòbil Tinder s'ha tornat més selecta que mai fent una extensió només per VIPS. Tinder Select és la versió més exclusiva del convencional i variat catàleg de solters i solteres de la versió original. En aquesta app només hi ha gent guapa, rica, poderosa i famosa, que accedeix a aquesta actualització a través d'una invitació.



Aquesta versió de Tinder porta en marxa almenys sis mesos, segons informa el web de notícies ' TechCrunch '. Per poder accedir a l'elit dels solters, l'usuari convencional de Tinder ha de rebre una invitació directa de l'aplicació. Els membres, un cop són dins, disposen d'una "nominació" per proposar la invitació d'un amic. Els usuaris que hagin accedit a l'extensió mitjançant la nominació d'algú no podran convidar a ningú. D'aquesta manera es limita l'entrada de membres a la comunitat dels tops de Tinder .



El ' swipping' més ' deluxe'



El funcionament d'aquesta versió és pràcticament igual al de la convencional. El sistema de ' swipping' , lliscar a l'esquerra o a la dreta per marcar si t'agrada o no el candidat en pantalla, és el mateix.



Els usuaris que puguin gaudir de la nova interfície de Tinder no han de descarregar-se cap app nova, en tenen prou amb activar el sistema Select (en forma d'interruptor blau marí a la part superior de la pantalla) per accedir al catàleg paral·lel. En ser la mateixa app, quan l'usuari es cansi de triar entre els candidats Vips en tindrà prou de pitjar l'interruptor de nou i tornar al Tinder dels mortals.