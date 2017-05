Tomben a Terrassa un grup que explotava boxejadors de Nicaragua

La Policia Nacional espanyola ha detingut set persones per formar part d'un grup que traficava amb boxejadors de Nicaragua i els explotava, des d'un local de Terrassa, coaccionant-los per combatre per tot Europa i quedant-se'n els beneficis. Als arrestats els imputen els delictes de falsedat documental, estafa, amenaces i lesions, entre altres; ara mateix explotaven amb aquest sistema 19 homes.

540x306 Imatge dels dormitoris on vivien els boxejadors explotats / PN Imatge dels dormitoris on vivien els boxejadors explotats / PN

Un exboxejador conegut com el Terrible s'encarregava de captar les víctimes. Feien entrar els esportistes a Espanya amb cartes de convit per participar en combats concrets, però després ja no tornaven al seu país. Competien amb documentació falsa en tornejos europeus i sota unes condicions extremes.

Els detinguts, segons la policia espanyola, coaccionaven els boxejadors amb la irregularitat de la seva situació administrativa per obligar-los a combatre i s'enriquien amb els beneficis que generaven competint. Els esportistes no descansaven ni passaven controls mèdics i s'allotjaven en una residència de Terrassa –que la policia ha escorcollat–, amuntegats i sense condicions higièniques mínimes. Els controlaven l'entrenador i dues persones més, que els agredien o els amenaçaven si es queixaven.