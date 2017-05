Torna a créixer la demanda d'escola pública a Barcelona

S'escurça la distància entre l'escola pública i la concertada. Així es desprèn de la valoració provisional de les dades de preinscripció del curs 2017-2018 del Consorci d'Educació de Barcelona, que mostren com només hi ha una diferència de 81 places de demanda entre escola pública i concertada. Així, 6.346 famílies han demanat escola pública, mentre que 6.427 han optat per la concertada. L'any passat la diferència era de 112, en benefici de l'escola concertada. Al curs 2012-2013, la diferència era de 1.096. Aquestes xifres mostren com hi ha un equilibri en les preferències de les famílies entre l'oferta pública -amb el 49,7% de la demanda- i la concertada, amb el 50,3% de la demanda.

Des del Consorci també es destaca que hi ha un ''reequilibri'' de les demandes dins d'una mateixa zona. La proximitat és el factor clau per planificar l'oferta educativa i per això s'han creat 6 noves escoles per poder reequilibrar l'oferta en determinades zones. Només hi ha dues zones, al Poblenou i a la Vil·la de Gràcia, en què la demanda supera l'oferta.

Tot i que les dades del padró, de finals de 2016, indicaven que les preinscripcions a Barcelona havien de mantenir-se amb només 56 infants menys, la sol·licitud de preinscripcions ha concretat un creixement de 259 sol·licituds respecte el curs passat. Així, s'han presentat 12.773 sol·licituds, i per tant, el 93% del padró. El creixement s'ha repartit de manera equitativa tant en centres públics, que suposen el 49,3% de preinscripcions, com en centres privats, que recullen el 50,3% de la demanda. El Consorci d'Educació de Barcelona ha fet públiques aquestes dades aquest dimarts, tot i que encara manca el sorteig per desempat i l'assignació definitiva.

Amb les dades provisionals, el Consorci ha detectat 6 centres públics i 12 de concertat que no omplen les places que ofereixen sumant les primeres, segones i terceres opcions. En aquest sentit, totes les zones d'escolarització donen resposta a les demandes de les famílies residents a la seva zona.