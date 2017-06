Tornen a instal·lar l'avió del Parc d'Atraccions del Tibidabo

L'Avió del Tibidabo ha tornat aquest diumenge al Parc d'Atraccions després de passar cinc mesos en rehabilitació. L'han tornat a instal·lar en un acte festiu on hi han assistit membres del Tibiclub i personalitats molt vinculades a la història del parc, com els descendents i familiars del promotor del Parc el doctor Salvador Andreu i l'enginyer i constructor de l'avió Marià Rubió i Bellver.

El tinent d'alcaldia i president de B:SM, Jaume Collboni, ha fet el viatge inaugural. Collboni, segons recull l'ACN, ha afirmat que "era una obligació de l'Ajuntament i del parc recuperar l'avió, la seva essència i allò en què connecta passat i futur". L'Avió del Tibidabo es va posar en marxa el 23 de setembre de 1928. És una rèplica exacta del primer aparell que el 1927 va fer el trajecte entre Barcelona i Madrid.

Vista frontal de l'avió del Parc d'Atraccions del Tibidabo / MANOLO GARCIA

Lateral de l'avió del Parc d'Atraccions del Tibidabo / MANOLO GARCIA

Vista general de l'avió del Parc d'Atraccions del Tibidabo / MANOLO GARCIA

Interior de l'avió del Parc d'Atraccions del Tibidabo / MANOLO GARCIA

L'avió del Parc d'Atraccions del Tibidabo, des de sota / MANOLO GARCIA

El projecte de rehabilitació ha anat a càrrec de l'arquitecte Dani Freixas, que s'ha centrat en la recuperació del caràcter original de l'avió que es va inaugurar el 1928. Segons fonts municipals, s'han restaurat al màxim els elements existents, incorporant-hi només els elements nous necessaris que també ajuden a recrear millor l'època en què es va construir.

S'han entapissat de nou les cadires i s'han polit i envernissat els elements de fusta com les finestres. També s'ha reparat i restaurat l'indicador de rumb, les llums del sostre de llautó i els acabats del bany que hi ha a l'interior. A l'exterior, amb la missió de reproduir al màxim un avió de l'època, s'ha recuperat l'acabat de les xapes metàl·liques que el folraven.

Pel que fa al grafisme, s'ha recuperat el disseny original amb un gran T1 al lateral, afegint a sota de l'ala una numeració que correspon a la data d'inauguració de l'atracció: 23·9·28, i a la part davantera dels dos laterals el nom de Tibidabo, simulant la línia aèria oficial de l'aparell. A més, s'han incorporat també a l'aleró final els colors de la senyera, tal com es feia llavors als avions de l'època.