Tota una nit encallats a la neu

Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest dilluns a primera hora del matí una família de quatre membres -dos adults i dos menors- que havia quedat encallada per la neu amb el seu vehicle durant tota la nit en una pista forestal entre Setcases i Espinavell, al Ripollès.

Ha estat la germana gran de la família qui ha donat l'avís als Bombers cap a les cinc de la matinada, després de veure que els seus pares i germans no havien tornat a casa. Tres hores més tard, els efectius d'emergències els han pogut localitzar en bon estat. Durant tota la nit s'havien quedat dins del cotxe.

La família no havia pogut avisar ningú perquè es van quedar aturats en una zona sense cobertura. En la recerca, hi ha participat una dotació i estava previst que amb la sortida del sol s’incorporés un helicòpter, tot i que al final no ha estat necessari.

Continua l'alerta per neu i allaus

La direcció de Protecció Civil de la Generalitat manté activada l’Alerta del pla NEUCAT per les nevades abundants que s’han produït al Pirineu i Prepirineu i la possibilitat d’algunes nevades locals a les comarques de Girona durant aquest dilluns. La cota de neu es situarà a l'entorn dels 500 metres. De moment en alguns municipis com a Naut d'Aran s'han acumulat gruixos de 53 centímetres, 25 a Puigcerdà o 13 a Das. També s'ha activat la prealerta del pla per risc d'allaus a l'Aran i la franja nord de la Pallaresa i es manté tallada la C-28 al Port de la Bonaigua.



El Govern recomana estar atents a l'evolució meteorològica, consultar les incidències de trànsit abans de sortir de casa, evitar les carreteres de muntanya afectades per la neu i circular amb cadenes en els llocs on sigui necessari. També s'aconsella portar mantes al cotxe, una llanterna i el telèfon mòbil carregat en cas d'emergència.