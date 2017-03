Trànsit controlarà aquesta setmana l'ús del mòbil al volant i el compliment de semàfors

El Servei Català de Trànsit (SCT), a través dels Mossos d'Esquadra i les policies locals, ha informat aquest dilluns en un comunicat, que realitzarà una campanya de control de trànsit per prevenir les distraccions al volant per culpa dels telèfons mòbils i altres dispositius i per assegurar el compliment de semàfors a Catalunya.

Segons Trànsit la campanya es realitzarà al llarg d'aquesta setmana en carrers i carreteres catalanes, on els cossos policials realitzaran una "vigilància conjunta intensiva i focalitzada".

Durant aquesta setmana s'informarà els conductors de la realització d'aquesta campanya a través dels cartells lluminosos de les carreteres amb missatges com: "Controls policials distraccions" i " Conduint no manipulis mòbil ni GPS". Aquesta és la quarta campanya que es realitza de les 15 que es duran a terme durant el 2017.

Fer servir el telèfon o el GPS mentre es condueix suposa una infracció greu al reglament general de circulació que pot comportar una multa de 200 euros i la pèrdua de tres punts del carnet. Les distraccions d'aquest tipus al volant van suposar un 28,4% dels factors que van causar accidents de trànsit durant el 2016.