Trapero pren possessió com a major dels Mossos assegurant que així es recupera la "normalitat" al cos

El cap dels Mossos d'Esquadra ja és el major del cos. Fins ara era el comissari en cap, però finalment arribarà a la festa de les esquadres d'aquest any, que se celebra divendres, amb els galons del màxim rang previst en l'escala de la policia de la Generalitat, vacant des que l'any 2007 es va jubilar Joan Unió, el major que havia dirigit el desplegament.

En un acte avui al Palau de la Generalitat, amb la màxima solemnitat, Trapero ha pres possessió de la seva la nova categoria professional. El càrrec no canvia, continua sent el cap del cos, però a partir d'ara caldria promocionar un altre comissari i ascendir-lo a major si se'l volgués rellevar, circumstància que no va caldre quan l'actual màxim comandament dels Mossos va substituir Josep Milán, que havia ocupat la responsabilitat des del comiat d'Unió.

En el seu discurs de presa de possessió, envoltat de consellers, comandaments del cos i amb els màxims responsables a Catalunya de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i l'exèrcit espanyol com a convidats, Trapero ha assenyalat que amb la recuperació del rang de major el cos "torna a la normalitat". Seguint la tònica habitual dels seus discursos, ha recordat que els Mossos saben que tenen una funció "transcendent" de cara a la societat, una "transcendència" entesa com a "responsabilitat, generositat i altruisme". "És des d'aquest concepte de transcendència que prenc aquest ascens i espero ser digne d'aquest reconeixement", ha conclòs.

L'acte ha estat presidit per Carles Puigdemont, que ha tancat els parlaments recordant que la recuperació dels Mossos i la conversió del cos en una policia moderna i integral després de la dictadura formava part del "paquet de demandes de millora democràtica" formulada per la societat catalana, que reclamava "amnistia, llibertat i Estatut d'autonomia". I, seguint la línia de reclamacions habituals del conseller d'Interior, Jordi Jané, ha reclamat que la policia de la Generalitat pugui participar en els fòrums en què es decideixen estratègies contra "noves amenaces, com el jihadisme", i ha recordat que "no és normal que la Junta de Seguretat de Catalunya no es reuneixi des del 2009".