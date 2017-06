La fi de les obres a la Travessera de Dalt enllesteix 12 anys de reformes a la Ronda del Mig

La fi de les obres a la Travessera de Dalt de Barcelona, que avui han presentat la tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Ecologia i Mobilitat, Janet Sanz, i el regidor de Gràcia, Eloi Badia, enllesteix una reforma de la Ronda del Mig que ha durat 12 anys. Va començar l'agost de 2005, quan l'alcalde era Joan Clos, amb les obres de la plaça Lesseps, i ha continuat en els diferents trams de la Ronda sota les alcaldies de Jordi Hereu, Xavier Trias i, finalment, Ada Colau.

Les obres a la Travessera de Dalt, entre la plaça Lesseps i el carrer de l'Escorial, han durat 19 mesos i han costat 12,2 milions d'euros. Sanz ha explicat que s'han fet perquè calia "pacificar la zona i millorar la mobilitat". L'Ajuntament ha ampliat les voreres fins als 5,6 metres, han pintat més passos de vianants, ha limitat la velocitat de pas i ha col·locat asfalt que redueix el soroll del trànsit, ha eliminat un carril de circulació de cada sentit, ha canviat el mobiliari urbà i ha col·locat una mitjana més ampla.

El tram afectat fa 700 metres de llarg però les obres s'han fet sobre una superfície total de 21.462 metres quadrats. Segons Badia, han permès eliminar l'"efecte barrera" que era la Travessera de Dalt i que tallava la relació entre els barris que queden a banda i banda de la via. "A Gràcia treballem amb la idea de cosir costures", ha declarat. També s'han instal·lat 66 bústies més a la xarxa de recollida pneumàtica d'escombraries de la zona, que té el punt central a la plaça Lesseps, i s'han plantat 71 palmeres, 116 acàcies i 3.380 arbustos.

Reducció de trànsit

La Ronda del Mig, un vial que era històricament conegut com el primer cinturó de ronda de Barcelona, té 13,5 quilòmetres en sentit Besòs, des de la intersecció amb la Ronda del Litoral, fins a la Meridiana. En sentit Llobregat fa onze quilòmetres i comença a la rambla de Volart, al Guinardó. Segons l'Ajuntament de Barcelona el 2004 passaven 30.752 vehicles de mitjana cada dia feiner pel tram central de la Ronda del Mig. Actualment la xifra s'ha reduït un 30,5% fins als 21.376 vehicles al dia.

El 2005, arran de les queixes dels veïns, l'Ajuntament va començar un procés de participació sobre la reforma del tram descobert entre la via Augusta i el carrer de Cartagena. Ja es pretenia reduir el trànsit privat i donar més espai als vianants, transformant una "autopista urbana" en una via més permeable a la ciutat. L'agost de 2005 mateix van començar les obres a la plaça Lesseps, que es van acabar el 2008. Simultàniament, entre el 2007 i el 2008, es va reformar el tram de l'avinguda General Mitre entre els carrers Puig Reig i Homer i el 2008 van començar les obres entre els Balmes i Puig Reig, que es van acabar el 2010. El 2009 l'Ajuntament va afrontar els trams entre la Via Augusta i Mandri i entre els carrers Sardenya i Cartagena -aquest ja a la Ronda del Guinardó-, que es van acabar el 201o i el 2011 respectivament. L'últim tram reformat abans del de la Travessera de Dalt va ser el d'entre Mandri i Balmes, que es va fer entre el 2013 i el 2015.