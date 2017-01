Treballadors del Zoo demanen una piscina polivalent per mantenir els dofins actuals

Representants del comitè d'empresa del Zoo de Barcelona demanen una instal·lació polivalent per mantenir els dofins actuals en lloc de traslladar-los a altres centres per tancar el delfinari, com preveu el govern d 'Ada Colau.

Els representants del comitè han assegurat que un trasllat generarà estrès als animals, i que, en la majoria dels centres als quals podrien traslladar-se, els dofins "probablement hauran de fer espectacles". Per als membres del comitè és una "falta de responsabilitat passar la pilota a un altre zoo" i consideren que implica desentendre's del seu benestar.

Els representants del comitè d'empresa, que no donen per fet que la decisió del trasllat sigui definitiva, comparteixen que els dofins no protagonitzin espectacles perquè els "ridiculitzen". Ara bé, consideren que els animals han de fer exercicis "per treballar músculs que no utilitzarien si no fos per aquestes rutines", i consideren que "és un sensesentit" que, si es fan per necessitats del dofí, els visitants no puguin presenciar-ho.

També demanen que l'equipament sigui un "tema de ciutat, no polític".