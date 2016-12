Trens Dignes convoca una protesta a Móra la Nova el 4 de març pels retards de la R15

La plataforma Trens Dignes ha convocat una nova acció de protesta per al 4 de març del 2017 a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. Es farà a l'estació de tren del municipi amb l'objectiu de denunciar els retards de la línia R15 i "les diverses mancances i greuges que arrossega", com ara la falta de combois i freqüències.

Durant la protesta, la plataforma tornarà a reclamar la creació de l' Autoritat Territorial de Mobilitat (ATM) de les Terres de l'Ebre. La mobilització s'ha anunciat en la primera conferència del cicle de xerrades que ha iniciat la plataforma, aquest dijous, a Flix. Trens Dignes incentivarà, a través d'aquestes xerrades, la creació de "grups de treball estables" d'usuaris de la R15 interessats a col·laborar amb el moviment social.

Segons Trens Dignes, l'acció de protesta també ha de servir per reclamar les millores que la plataforma considera que Renfe té pendents, com és la creació d'una nova freqüència matinal cap a Barcelona; eliminar els nous horaris que, segons afirmen, oficialitzen els retards; la creació de l'ATM de les Terres de l'Ebre perquè ajudi a coordinar els trens i autobusos de la zona; la reobertura de l'estació de Móra la Nova com a estació central de les Terres de l'Ebre nord, i la renovació progressiva de la flota de combois.