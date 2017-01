Clam unànime de les principals ciutats catalanes per reclamar que avanci més ràpidament el Corredor Mediterrani

Les principals ciutats catalanes i del sud de França han tornat a enviar aquest un missatge unitari per reivindicar la millora de la interconnexió ferroviària de Catalunya. En especial, han defensat que el Corredor Mediterrani agafi més forma, davant d'uns governs espanyol i francès que, en la seva opinió, no estan complint amb aquest eix vertebrador. De fet, segons l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, la no implicació dels governs és "més greu" en la regió francesa que a Catalunya, ja que no hi ha cap compromís en ferm en relació a aquestes connexions.

Aquesta ha estat una de les principals demandes del manifest signat en la novena cimera del Comitè de Ciutats i de les Aglomeracions per a l'Alta Velocitat i la Interconnexió Ferroviària del Corredor Mediterrani, que s'ha celebrat aquest dijous a Tarragona i que s'ha presentat com un 'lobby' de pressió dels ajuntaments als respectius estats.

En aquesta novena trobada, el secretari general d'Infraestructures de l'Estat, Manuel Niño, ha avançat que el tercer fil es licitarà en les properes setmanes, un anunci que el territori ha entomat amb cert recel, després de reiterats endarreriments.

El comitè està integrat per una dotzena de ciutats catalanes com ara Barcelona, Figueres, Girona, Lleida, Tarragona i ara també s'hi ha afegit Reus, i també de franceses, com Besiers, Carcassona, Montpeller, Narbona, Nimes, Perpinyà i Tolosa.

La concreció del desdoblament del tram de via entre Tarragona i Vandellòs –el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, es va comprometre a tenir-lo acabat durant la primavera del 2018–, però també fins arribar a Castelló, és una altra de les infraestructures pendents que s'arrossega al territori. En la cimera també s'ha posat sobre la taula el ramal Montpeller-Perpinyà com un altre dels projectes prioritaris per millorar el servei ferroviari transfonterer.

Reclamen bitllets d'Euromed per al trajecte entre l'Ebre i Tarragona

La plataforma Trens Dignes reclama poder comprar bitllets d'Euromed que vagin des de l'Ebre fins a Tarragona. Segons expliquen els representants de la plataforma, a hores d'ara no hi ha l'opció de comprar bitllets només per fer el trajecte entre l'estació central de les Terres de l'Ebre a l'Aldea i Tarragona, tot i que el tren hi para. Per tant, els usuaris que volen anar fins a Tarragona han de pagar els 12 euros que costa anar des de l'Ebre fins a Barcelona amb Euromed.

La portaveu de la plataforma Trens Dignes, Montse Castellà, ha explicat a l'ARA que van demanar al departament de Territori i Sostenibilitat que posés solució a aquesta situació "rocambulesca" i que "els usuaris puguin desplaçar-se en unes estacions on el tren sí que té aturada", és a dir, per anar a Tarragona i per tornar-ne. La plataforma reclama que el preu sigui de regional, és a dir, de 7 euros.

Castellà assegura que Territori es va comprometre a tenir solucionat aquest problema el 10 de gener, però encara "no ho han fet" i no han rebut "cap mena d'explicació". Aquesta mateixa situació passa amb les estacions de Castelló i València, on l'Euromed para, però no es pot comprar el bitllet des de l'estació de l'Aldea.

A partir del 12 de novembre l'Euromed s'atura a l'Aldea i des de llavors el servei ha rebut gairebé 4.000 passetgers. Des de fa una setmana Generalitat i Renfe van posar en marxa 8 freqüències horàries també al cap de setmana i es van equiparar, així, a les d'entre setmana. Des de Trens Dignes celebren aquesta mesura, però continuen criticant els retards en aquesta línia que, tots sumats, representen 37 dies de retard en sis mesos.