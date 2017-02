Tres detinguts i 14 cotxes confiscats al taller de Sils on es falsificaven Ferraris

L’operació policial contra el taller clandestí de Sils (Selva) on es fabricaven rèpliques de les marques Ferrari i Lamborghini s’ha saldat amb la detenció de tres persones i el decomís de 14 cotxes, segons ha detallat aquest diumenge la Policia Nacional. Paral·lelament, s’ha descobert que el líder del grup tenia habilitada al seu garatge una instal·lació per al cultiu de marihuana, totalment equipada i amb 950 testos.

L’operatiu es va dur a terme el dimarts passat en un recinte situat al polígon industrial que hi ha a tocar de la carretera de Santa Coloma, la C-63. Els arrestats transformaven en aquest taller vehicles de gamma mitjana en ‘superesportius’ que posteriorment venien a través de portals de segona mà a Internet. La investigació es va iniciar després de la confiscació a Benidorm d’un vehicle que simulava l’aparença d’un esportiu de la marca Ferrari, vulnerant els drets de propietat industrial del ‘ cavallino rampante’.

Els agents van poder identificar la persona que havia fabricat el vehicle falsificat i la seva posterior venda a través de webs de venda de segona mà. La Policia Nacional, amb el suport de la policia municipal de Sils, van entrar al taller clandestí i van trobar-hi fins a 14 vehicles en diferents graus de transformació, quatre dels quals eren diversos models de Ferrari ja preparats per a la seva comercialització.

També es van decomissar diverses peces, elements distintius i anagrames de les marques afectades, motlles de fibra de vidre per a peces de la carrosseria, comptaquilòmetres i documentació variada relacionada amb els vehicles. De fet, un dels motlles reproduïa per complet la carrosseria d’un Ferrari F430. La investigació ha estat conduïda per agents del grup II de propietat intel·lectual i industrial de la policia judicial, del grup III de delictes tecnològics de Catalunya i del grup II de policia judicial de Benidorm.