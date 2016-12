Tres detinguts per estafar 38 parelles de nuvis el dia del casament

Agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de les Corts han detingut dues dones i un home per una estafa de 40.000 euros a 38 parelles el dia que es casaven. Tenien una empresa d'organització de celebracions, segons un comunicat del cos policial, i oferien un servei de fotomaton perquè els assistents a les festes s'hi fessin fotografies. El cobraven per avançat, però no el complien.

La policia ho va descobrir a l'octubre, arran de les denúncies de quatre persones que havien contractat el servei i, ni el van tenir, ni els van tornar els diners. Les parelles pagaven 400 euros en metàl·lic o via transferència per avançat. Quan l'empresa no complia amb allò que havien acordat, no donava cap explicació. Tampoc contestava les reclamacions.

Els Mossos van trobar una sèrie de crítiques a les xarxes socials per situacions semblants i van comprovar que era una estratègia d'estafa que havien fet servir a escala estatal. Fins ara s'han recollit 38 denúncies, però n'hi podria haver més. Entre els estafats per aquesta mateixa empresa n'hi ha tres que havien començat els tràmits per obrir una franquícia amb la seva marca.

Els policies van arrestar els responsables de l'empresa i van escorcollar-ne la seu, d'on es van endur documents, telèfons mòbils, datàfons i altres aparells electrònics.