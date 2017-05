Tres dies sense ressonàncies magnètiques a Lleida

Des de dijous passat l'aparell per fer ressonàncies magnètiques de l'hospital Santa Maria de Lleida està espatllat. De moment avui encara no funcionava i s'espera que els tècnics l'acabin de reparar aquesta perquè demà al matí torni a anar a ple rendiment. Això ha fet que totes les ressonàncies que hi havia s'hagin hagut de reprogramar amb el conseqüent endarreriment de les cites per parlar amb els metges. Alguns dels pacients que havien de fer la prova encara no tenen data alternativa per poder-la fer.

Així, l’hospital Santa Maria tornarà previsiblement demà a la normalitat després de tres dies laborals sense poder fer aquestes proves, ja que dijous passat una peça de l’aparell va deixar de funcionar. El gerent de l’ICS a Lleida, Mateu Huguet ha explicat a l’ARA que “és un tema molt normal que als centres hospitalaris s’espatllin aparells i que entra dins el funcionament quotidià dels hospitals catalans”. Huguet també ha ressaltat que la “vintena” de visites suspeses per aquesta fallada es reprogramaran de cara la setmana vinent.

Pacients emprenyats

La “normalitat” que es transmet des de la direcció no coincideix amb l’opinió dels pacients ni dels sindicats. Precisament fonts sindicals del centre hospitalari van assenyalar que si entra en servei serà a la tarda i que fins i tot podria retardar-se un parell de dies la seua posada en marxa i que aquest fet els suposarà acumular més feina de la que ja tenen les properes setmanes.

La ressonància magnètica es practica per confirmar o descartar un diagnòstic i habitualment ja té llista d’espera. En la sanitat pública, aquesta prova a Lleida s’efectua també a l’Arnau de Vilanova i la Clínica de Ponent, centre on en deriva algunes precisament per reduir el temps de demora dels pacients. De fet, el nombre de persones que esperen una prova diagnòstica a Ponent s’ha reduït, encara que el temps d’espera ha augmentat tant al pla (de 36 a 57 dies de mitjana) com al Pirineu (de 21 a 34). Mamografies, ressonàncies, TAC i colonoscòpies són les proves que acumulen més pacients.