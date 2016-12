Tretze experts assessoraran les administracions per a la descontaminació de Flix

La Generalitat, l'Ajuntament de Flix i Ercros han pactat la composició de la Comissió de Seguiment per la descontaminació de l'embassament d'aquest municipi de la Ribera d'Ebre. Un total de tretze experts independents, als quals es podran sumar nous membres, s'integraran a aquesta Comissió.

El grup treballarà amb un triple objectiu: garantir la correcta descontaminació dels sòls, vetllar per la finalització de les obres de l'embassament i donar continuïtat a l'activitat econòmica del municipi. Així ho han determinat avui durant la reunió mantinguda entre el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, i l'alcalde de Flix, Marc Mur.

Rull ha subratllat la importància d'aquesta comissió: "Volem tornar a recuperar un espai de confiança" perquè "no pot quedar ni un indici de dubte que es durà a terme una descontaminació a fons de l'activitat industrial d'Ercros".

A part dels 13 experts independents, també formaran part de la comissió representants de diferents unitats de la Generalitat: de l'Agència de Residus de Catalunya, de l'Agència Catalana de l'Aigua, de la Direcció General de Qualitat Ambiental, el departament de Salut i el departament d'Empresa i Coneixement, a través de la Direcció General d'Indústria, així com de l'assessoria jurídica de la secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat.

Petició a l'Estat perquè s'hi incorpori

Durant la visita, Rull ha instat el govern espanyol a incorporar-se "a l'àmbit de confiança" creat a Flix. " Hauria de venir algú a donar explicacions, a donar la cara i saber què està passant aquí", ha conclòs el conseller.

Sobre les obres de descontaminació inacabades d'Acuamed, Rull ha recordat que va traslladar a la ministra d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, Isabel García Tejerina, "la perplexitat del que havia passat" i li va demanar la represa dels treballs de neteja de la zona de l'embassament, així com la determinació de les responsabilitats. "És inacceptable que després d'aquella crida no hàgim tingut cap altra comunicació oficial per part del ministeri de Medi Ambient", ha lamentat.

Per la seva banda, l'alcalde de Flix, Marc Mur, ha coincidit a reclamar la presència del govern central "per donar més explicacions i fixar un calendari de treball per garantir que les coses es faran bé". Mur ha defensat que cal treballar perquè "es deixi d'associar el nom de Flix a contaminació" i per demostrar que aquest municipi i la Ribera d'Ebre "és el lloc on es pot viure i treballar".