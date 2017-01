Katy Trias: "El 2017, la Fundació Catalana Síndrome de Down fa la seva entrada a la universitat"

Antoni Bassas entrevista Katy Trias, directora de la Fundació Catalana de Síndrome de Down, una entitat creada ara fa 32 anys per ajudar les famílies amb fills amb síndrome de Down des del mateix moment del diagnòstic fins a l'acompanyament de la vida d'aquesta persona. En el curs d'aquests 32 anys la Fundació ha anat creant diversos serveis, com ara el d'atenció laboral o el programa Col·labora, que ara ha fet 20 anys. És un servei d'atenció laboral on ofereixen ajuda des de la formació prelaboral, en la recerca de feina, la implantació dins l'empresa, i després, en el seguiment que necessiti el treballador a l'empresa.