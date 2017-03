El Tribunal de Comptes denuncia nous pagaments indeguts de 133 milions en les obres de l'AVE

Un informe del Tribunal de Comptes avançat per 'El País' sobre les obres de l'AVE en el traçat de l'estació de La Sagrera, a Barcelona, revela suposats pagaments indegut amb diner públic per un total de 133 milions d'euros.

L'informe destapa "greus incidències" en l'execució de set contractes per al desenvolupament d'aquestes obres d'alta velocitat, que es preveu que acabin el 2020 a la frontera amb França.

El Tribunal de Comptes parla de preus inflats, pagaments per obres no realitzades, certificacions pagades per avançat, terminis incomplits i adjudicació de contractes menors a dit, entre d'altres anomalies comptables.

En el seu informe, de 127 folis, el Tribunal de Comptes revela que dos jutjats de Barcelona estan investigant actualment suposats delictes de falsedat, malversació de diner públic i suborn amb 14 imputats. Els jutjats volen determinar si treballadors de constructores "es van concertar presumptament amb assistents tècnics i personal d'Adif per beneficiar a l'adjudicatària, tant en l'adjudicació com en l'execució del contracte, i en perjudici dels fons públics".