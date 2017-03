El TripAdvisor del català: una aplicació puntua l'ús de la llengua catalana dels establiments

El TripadAvisor del català. La Plataforma per la Llengua ha creat CatalApp, una aplicació que pretén "vetllar pels drets dels consumidors" i reconèixer els establiments que actuen responsablement amb la llengua catalana. Es tracta d'una apli que permet valorar l'atenció oral, escrita i virtual d'establiments comercials en funció de l'ús que fan del català. Els usuaris podran valorar més de 1.500.000 comerços indexats per Google. L'aplicació ha tingut un cost de 14.000 euros.

L'usuari pot valorar amb un rang de cinc opcions l'ús del català als establiments. A més, podrà classificar en un rànquing els comerços amb més "responsabilitat lingüísitica" i els que menys. "Serveix per conèixer la situació lingüística d'un establiment abans d'anar-hi", ha apuntat la directora de la Plataforma per la Llengua, Neus Mestres, que ha considerat que és un requisit que s'ha de poder posar en valor a l'hora d'escollir un restaurant.

En aquest sentit, ha defensat "que si hi ha aplicacions que permeten conèixer si els lavabos estan nets o si el menjar és bo," també s'ha de poder saber si actuen "responsablement amb el català". Mestres ha volgut deixar clar que no es tracta de puntuar el nivell del català de l'establiment, sinó el respecte que té per la llengua.

Segons dades de la Generalitat recollides per la Plataforma per la Llengua, només el 56% de comerços de la demarcació de Barcelona tenen els rètols en català.