Trobar feina per a les parelles per atraure talent

El Gwendal Dujardin va estudiar biologia molecular a França. Després de fer el doctorat, va obtenir una plaça a la Universitat de Buenos Aires, on va viure durant tres anys. El va acompanyar la seva parella, també francesa, que té un màster en management per a petites i mitjanes empreses i estudis de negoci internacional. Tot i l’alta qualificació, li va costar més d’un any trobar feina a l’Argentina. La carrera professional del Gwendal el va portar, fa tres anys, a Barcelona, on és investigador postdoctoral del Centre de Regulació Genòmica (CRG). Explica que el “bon nom” del centre i la feina que hi fan el va convèncer. Però la seva dona no ha tingut tanta sort. “Ha tingut diverses feines i totes han sigut d’un nivell inferior a la seva qualificació”, explica. No és un problema aïllat: des dels centres d’investigació han detectat que una de les principals preocupacions dels científics és la consolidació laboral de les seves parelles, un requisit que també es tindrà en compte a l’hora de decidir la seu de l’Agència Europea del Medicament, segons ha avisat la patronal europea d’indústries farmacèutiques (EFPIA).

El Gwendal creu que a les empreses catalanes els costa contractar estrangers, i que un dels motius és el fet de no saber parlar català. “Ella sap parlar perfectament el castellà, però tot i així costa molt”, lamenta. El Gwendal diu que per intentar contrarestar aquest fet, tant ell com la seva parella proven de conèixer a fons el sector on volen treballar per tenir contactes i poder trobar llocs de treball millors. Precisament amb l’objectiu de donar suport a la inserció laboral, Barcelona Global -una plataforma formada per empresaris, emprenedors i professionals de la capital catalana- impulsa el programa Emparejados.

Suport de nou centres

Aquesta iniciativa, que es va presentar fa uns dies amb el suport de nou centres de recerca, neix amb l’objectiu de facilitar la recerca de feina a les parelles dels investigadors i, així, atraure perfils altament qualificats a Barcelona perquè s’hi quedin a viure. Una de les parelles que s’han inscrit al projecte és la de la María Pastor i el seu marit. Tots dos tenien una bona feina a Mont-real (Canadà), ell com a investigador en modelització climàtica i ella, que va estudiar ciències del mar, com a docent d’oceanografia. A ell li va sorgir una oportunitat laboral a Icrea, la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, i van decidir venir. “Acabava de tenir una criatura i al principi no volia treballar, però ara, després de la crisi i les retallades, és molt difícil trobar una feina com la que tenia a Mont-real”, explica la María, que segueix buscant feina.

Tant ella com el seu marit creuen que des de les institucions es podria treballar més per retenir el talent. “A Mont-real hi havia més facilitats: des de la universitat ajuden a buscar feina a la parella. Aquí no ho hem trobat”, lamenta. Un cop inscrits a Emparejados, la María haurà de triar, d’entre els socis de l’entitat, un mentor, que l’ajudarà a adaptar el seu perfil al mercat laboral de Barcelona, i un talentist, que li facilitarà la integració a la ciutat. Després, la plataforma l’ajuda a fer entrevistes en empreses on pugui encaixar. “Un programa així és fonamental”, diu. Segons explica, “el món de la investigació es mou moltíssim i normalment hi ha dues persones altament qualificades i amb molt de potencial”, que es pot “malbaratar” si no hi ha feina per als dos. Impedir aquesta situació serà clau per portar l’Agència Europea del Medicament a Barcelona.