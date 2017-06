Troben al Marroc les restes fòssils dels primers 'Homo sapiens'

Les restes més antigues conegudes de l''Homo sapiens' han sigut trobades a Yebel Irhoud, a uns 150 quilòmetres a l'oest de Marràqueix, al Marroc. Així ho ha publicat la revista 'Nature', en un article que reescriu la història de la nostre espècie.

El descobriment canvia l'origen dels homínids tal com el coneixem ara. Si bé és veritat que es confirma que l''Homo sapiens' va estar present a tot el continent africà, els orígens de la nostra espècie es desplacen des d'Etiòpia –els fòssils d''Homo sapiens' més antics coneguts fins ara eren dos individus que vivien on ara hi ha Etiòpia– fins al Marroc.

La investigació ha sigut coordinada pel paleoantropòleg francès Jean-Jacques Hublin, de l'Institut Max Planck d'Antropologia Evolutiva de Leipzig (Alemanya).