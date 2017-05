Troben un cadàver a Brasil que podria ser el del català desaparegut el desembre de 2015

Els bombers de Cachoeira da Fumaça, a l'estat de Bahía de Brasil, han trobat el cadàver d'un home que podria ser el del català Hugo Ferrara Tormo, de 27 anys, que va desaparèixer en aquesta regió de Brasil el desembre de 2015. El cos va ser trobat aquest dijous en una zona muntanyosa del Parc Natural Chapada Diamantina.

Les tasques de recerca es van reprendre fa uns dies, quan un guia turístic va trobar una motxilla on hi havia documents de Ferrara i un diari on explicava tot el trajecte realitzat pels senders del parc natural. En aquest diari, el jove hauria escrit que va patir un accident que el va deixar "bastant debilitat", perquè s'havia trencat el genoll en caure per una cascada d'uns set metres i no podia moure's.

La família va denunciar la seva desaparició en no poder contactar amb ell en alguns dies. La policia federal brasilenya va informar de la seva desaparició el 4 de febrer de 2016. L'última vegada que el jove va parlar amb la seva família acabava d'arribar a Seabra, a la Chapada Diamantina, des d'on volia recórrer per senders els 70 quilòmetres que hi ha fins al municipi de Lencóis.

La família havia ofert una recompensa d'uns 4.400 euros a qui trobés el jove o donés informacions sobre la seva localització.