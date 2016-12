Troben quatre carregadors i una trentena de cartutxos de Kalàixnikov després de detenir dos jihadistes a Madrid

La Policia Nacional ha trobat quatre carregadors i una trentena de cartutxos de fusells d'assalt AK-47 en els registres que ha fet després de detenir dos presumptes jihadistes per enaltiment del terrorisme. La policia investiga si els dos detinguts, de 18 i 25 anys, planificaven cometre un atemptat durant les properes setmanes, segons han informat fonts de la lluita antiterrorista a l'agència Efe.

Segons la policia, els dos detinguts s'havien radicalitzat a Madrid i responen a un perfil "extremadament perillós", cosa que n'ha provocat la detenció immediata. Tots dos integraven una cèl·lula terrorista de segona generació, és a dir, que són de nacionalitat espanyola però d'origen marroquí. De fet, les seves famílies són de Gàmbia i el Marroc.

Segons les fonts consultades per l'agència Efe, els dos presumptes jihadistes utilitzaven una cabanya com a punt de reunió d'altres presumptes jihadistes situada al barri de Vallecas, a prop de l'autovia de València (A3) i de molt difícil accés. És en aquest punt on la policia ha trobat quatre carregadors i més d'una trentena de cartutxos de fusell Kalàixnikov.

De moment, no han trobat cap arma, però, continuen investigant l'entorn. A part d'aquest registre, la policia també està fent quatre inspeccions més, com ara els domicilis dels detinguts, que també servien de punt de trobada.

Es tracta de la primera operació policial antijihadista a Espanya en la qual s'intervé aquest tipus de munició, que és la mateixa que han utilitzat els terroristes en els últims atemptats a Europa com els de Brussel·les o París. L'operació continua oberta sota la direcció del jutjat central d'instrucció número 1 de l'Audiència Nacional.

Des d'aquesta matinada, la policia ha registrat un solar al municipi de Rivas Vaciamadrid, al sud-oest de la ciutat. El ministeri de l'Interior ha recordat que des del 2015 que s'ha elevat a 4 el nivell d'alerta antiterrorista i que els cossos de seguretat han detingut un total de 175 terroristes jihadistes.