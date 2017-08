Troben mort l'home de 77 anys desaparegut diumenge a Sant Agustí de Lluçanès

L'home desaparegut diumenge a Sant Agustí de Lluçanès (Osona) ha sigut trobat mort aquest dimarts al matí en una zona del municipi molt pròxima al nucli urbà, segons han informat els Mossos d'Esquadra. L'home es trobava molt delicat de salut i la família en va denunciar la desaparició fa dos dies, moment en què es va activar la recerca. L'home conduïa una furgoneta blanca i, per aquest motiu, els agents van fer arribar la matrícula del vehicle a altres regions policials per si l'home s'havia desplaçat fora de la comarca. En les tasques de recerca també hi han col·laborat els Bombers de la Generalitat amb una dotació, que s'ha activat aquest matí.