Troben un cas de norovirus entre els afectats per gastroenteritis a una escola de Sant Cugat

L’Agència de Salut Pública de Catalunya ha confirmat la presència de norovirus en un dels primers afectats pel brot de gastroenteritis a l’escola Avenç de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), que té 1.186 estudiants, dels quals 21 estan afectats. Els norovirus són causa freqüent de brots epidèmics però també de casos esporàdics de gastroenteritis aguda. El diagnòstic causal, la detecció del virus, només es fa quan s’investiga un brot epidèmic. El brot ja afecta 204 alumnes i 14 adults, tot i que cap dels afectats ha requerit hospitalització.

Els alumnes afectats són de vàries etapes escolars, tant de Primària com de Secundària, i presenten un quadre de gastroenteritis lleu i de curta durada amb evolució favorable. En aquest sentit, s’estan fent enquestes epidemiològiques dels afectats i s’inspeccionen les condicions higiènic-sanitàries, el control de manipuladors i la presa de mostres dels possibles aliments implicats que s’enviaran al laboratori per analitzar.

Paral·lelament, també s’ha enviat recomanacions escrites als pares per la prevenció de la transmissió de la malaltia a altres persones.

Què és un norovirus?

Els norovirus són causa freqüent de brots epidèmics però també de casos esporàdics de gastroenteritis aguda. El diagnòstic causal, detecció del virus, en el nostre país només es fa quan s’investiga un brot epidèmic. La transmissió pot ser a partir del contagi persona a persona per via fecal-oral, ja que les persones malaltes eliminen virus pels vòmits i per les femtes (encara que no hi hagi diarrea). Aquest virus resisteix fàcilment el medi ambient i a través de superfícies brutes també es poden contagiar altres persones.

Els infectats poden eliminar virus per les femtes unes hores abans d’iniciar els símptomes i uns dos dies després de l’últim símptoma, però a vegades més. Pot haver-hi, a més, portadors asimptomàtics. Un portador malalt o asimptomàtic també pot contaminar superfícies o aliments i transmetre la infecció a altres.

El norovirus també es pot transmetre per l’aigua i els aliments contaminats en origen. Els aliments que sovint s’associen a brots per norovirus són les ostres, les cloïsses, l’enciam i altres hortalisses de consum cru i regades amb aigua no potable. Un cop s’ha menjat un aliment contaminat o s’ha estat exposat a material fecal o vòmit, el temps en què es pot desenvolupar la malaltia sol ser de 10 a 72 hores. Habitualment la malaltia sol durar d’1 a 2 dies, però en alguns casos més. Els símptomes predominants són els vòmits i diarrea, i sovint també dolor abdominal, malestar, mal de cap i als ossos i febre.