Troben el cadàver d'un home a l'aparcament d'una platja de Sant Pere Pescador

Una dona va localitzar ahir a les onze de la nit el cos d'un home mort al terra d'una zona utilitzada com a aparcament pels banyistes a Sant Pere Pescador, a l'Alt Empordà. L'agència Efe, citant fonts pròximes a la investigació, indica que el cos no duia documents i que encara no se l'ha pogut identificar. Es tracta d'un home caucàsic de mitjana edat que devia dur poca estona allà, perquè la zona és un lloc de pas habitual pels banyistes.

D'entrada, al cadàver no s'hi veien signes de violència, però encara se n'ha de fer l'autòpsia, que durà a terme l'Institut de Medicina Legal de Girona. Els agents de l'Àrea d'Investigació Criminal que duen el cas treballen amb totes les hipòtesis obertes. El cas l'instrueix el jutjat de guàrdia de Figueres.