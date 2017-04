Troben una dona morta al barri del Raval de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una dona ahir a primera hora de la tarda al carrer Hospital del barri del Raval de Barcelona. Segons ha pogut saber aquest diari la policia encara investiga les causes de la defunció i encara no és clar que l'hagin matada. Tot i amb això, per ara hi ha un home detingut de manera preventiva, que n'era la parella sentimental, i no es descarta que pugui ser un cas de violència masclista.