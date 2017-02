Troben les restes d'un antic continent sota l'illa Maurici

Un grup de científics ha descobert a l'oceà Índic, sota les aigües de l'illa Maurici, restes d'un antic continent anomenat Gondwana que es va desintegrar fa 200 milions d'anys. El descobriment, publicat aquesta setmana a la revista britànica Nature Communications, es va produir a partir de la troballa sobre la superfície de l'illa d'uns minerals anomenats zircons de fa 3.000 milions d'anys.

Els experts van constatar que no era normal trobar restes d'aquest antic mineral, que es produeix principalment en granits dels continents, sobre la superfície d'una illa molt més jove, de fa nou milions d'anys. Van concloure així que les restes trobades sota l'oceà Índic són un tros d'escorça que posteriorment va ser cobert per lava durant les erupcions volcàniques a l'illa.

L'estudi, dut a terme pel geòleg Lewis Ashwal, de la Universitat de Witwatersrand (Johannesburg), Michael Wiedenbeck, del Centre Alemany d'Investigació per a les Geociències (GFZ) i Trond Torsvik, de la Universitat d'Oslo, sosté que les restes de zircó són massa antics per pertànyer a illa Maurici. Per tant, estan convençuts que es tracta d'una petita peça del continent antic que es va trencar des de l'illa de Madagascar, quan Àfrica, l'Índia, Austràlia i l'Antàrtida es van separar i van formar l'oceà Índic.

Gondwana era un supercontinent

Segons Ashwal, el fet d'haver trobat zircons d'aquesta edat demostra que a Maurici "hi ha materials de l'escorça terrestre molt més antics, que només van poder originar-se en un continent". D'acord amb els resultats, sosté que la ruptura no va implicar "una simple divisió del supercontinent Gondwana", sinó més aviat una "fragmentació complexa que va tenir lloc amb fragments d'escorça continental de grandàries variables deixats a la deriva dins de la conca de l'oceà Índic en evolució ".

El geòleg explica que els zircons són minerals que contenen traces d'urani, tori i plom i, al sobreviure molt bé al procés geològic, contenen un ric registre de processos geològics i poden datar amb gran precisió. Aquest descobriment llança nova llum sobre els mecanismes de les plaques tectòniques i sobre els joves epicentres oceànics.