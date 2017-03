Troben el vaixell de pesca enfonsat al port de Barcelona

Una embarcació de la Generalitat va localitzar ahir a mitja tarda el pesquer El Fairell, que dilluns es va enfonsar a una milla i mitja del port de Barcelona després de ser envestit pel MID Volga 2, un mercant rus de 140 metres d’eslora. A partir d’aquest matí Salvament Marítim començarà a inspeccionar l’embarcació, enfonsada a 160 metres de profunditat, amb el seu robot submarí (ROV), procedent de Fene, a la Corunya, que s’acoblarà al vaixell Clara Campoamor, que va arribar ahir a Barcelona des de Cartagena.

Precisament va ser gràcies a un robot submarí i a les sondes acústiques de l’embarcació Lluerna, que serveix per inspeccionar la costa, que es va permetre concloure que l’objecte trobat al fons del mar és el vaixell desaparegut, perquè coincideix per situació, dimensions i forma. Així ho va confirmar la conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca després que es rastregés durant hores el lloc de l’enfonsament. El robot que es farà servir avui pot treballar fins a mil metres de profunditat i té tres càmeres.

En canvi, no hi ha ni rastre dels dos pescadors desapareguts, un home marroquí de 34 anys i un de senegalès de 37. La recerca va continuar ahir tot el dia amb helicòpter, llanxes i sondes, i amb la col·laboració de diversos pesquers.

Totes les hipòtesis obertes

Paral·lelament a la recerca dels dos cossos, tira endavant també la investigació per aclarir què va passar. Tot i que encara no es descarta cap possibilitat, les principals hipòtesis serien que els dos mariners desapareguts podrien haver quedat atrapats a l’embarcació o bé que podrien haver rebut un cop molt fort i haver mort per l’impacte. Segons un company del patró d’ El Fairell, que juntament amb un mariner va sobreviure a l’impacte després de ser rescatat pels tripulants del MID Volga 2, el xoc va fer que els dos supervivents caiguessin a l’aigua, d’on van ser rescatats pel mercant rus.