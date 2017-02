Troben tres morts de forma violenta d'una mateixa família a Pontevedra

La Guàrdia Civil ha trobat els cossos sense vida de dues dones i un home de la mateixa família en un habitatge de Callobre, al municipi d'A Estrada ( Pontevedra).

Una de les dones ha aparegut penjada, mentre que el cadàver de la mare, amb un tret d'escopeta. El cos sense vida de l'home ha aparegut amb un tret i amb l'escopeta al costat.

Segons fonts de la investigació, els cadàvers de la dona i de la seva mare es trobaven a la mateixa habitació, mentre que el cos de l'home estava situat en una altra zona del pis. S'estan investigant totes les causes dels fets i no es descarta cap hipòtesi. Fonts de la investigació assenyalen que hi ha indicis que l'home s'hagi suïcidat.

Ha sigut un veí qui ha alertat els serveis d'emergència dels fets. Allà s'hi ha traslladat la Guàrdia Civil, Protecció Civil i Urgències Mèdiques