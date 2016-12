La UB estudia portar als tribunals el rector de la Universitat Rey Juan Carlos per plagi

El rector de la Universitat de Barcelona (UB), Joan Elias, ha encarregat a l'exdegà del Col·legi d'Advocats i catedràtic de dret processal, Jaume Alonso, un informe sobre la "viabilitat jurídica d'acudir als tribunals en defensa dels drets editorials de la universitat davant el suposat plagi del rector de la Universitat Rey Juan Carlos (URJC), Fernando Suárez Bilbao, d'una obra coeditada per Edicions UB. "Si és viable, els exercirem", ha expressat el rectorat en un comunicat.

Entre els suposats treballs plagiats per Bilbao es troba l’obra 'El status del poder judicial en el constitucionalismo español (1808-1936)', de Miguel Ángel Aparicio, coeditada per Edicions UB i el ministeri de Justícia i Interior el 1995. Segons apunta el rector de la UB, Joan Elias, la primera comprovació del plagi que han fet "mostra la gravetat de l’apropiació", perquè hi ha "desenes i desenes de pàgines copiades".

A més, el comunicat assegura que la Universitat de Barcelona facilitarà els diferents informes a l'autor del llibre plagiat, Miguel Ángel Aparicio, per si vol utilitzar-los "en la defensa individual dels seus drets".

"Al marge de les responsabilitats civils i penals que el plagi pugui comportar, en l’àmbit universitari es tracta d’una de les conductes més deplorables que hi pugui haver", ha sentenciat el rector.