La UB veu un possible delicte en el plagi del rector de la Universitat Rey Juan Carlos

Un informe encarregat per la Universitat de Barcelona (UB) creu "procedent" emprendre accions judicials pel presumpte plagi del rector en funcions de la Universitat Rey Juan Carlos (URJC), Fernando Suárez Bilbao, d'un llibre del professor i exdegà de la Facultat de Dret Miguel Ángel Aparicio, coeditat el 1995 per Edicions UB i el ministeri de Justícia.

En un comunicat, el rector de la UB, Joan Elias, precisa que en l'actualitat "l'únic legitimat" per fer-ho és Aparicio, perquè els drets d'explotació de l'obra 'El status del Poder judicial en el constitucionalismo español (1808-1936)' ja no són titularitat de la universitat. Són de l'autor des del 2010.

La UB va encarregar al desembre un informe al catedràtic de dret processal i exdegà del Col·legi d'Advocats de Barcelona Jaume Alonso-Cuevillas sobre la magnitud del presumpte plagi i la viabilitat jurídica d'acudir als tribunals en defensa dels drets editorials de la UB.

Davant de tot això, Alonso-Cuevillas entén que l'existència de plagi és "tan evident" que no admet discussió ni excusa i veu procedent l'exercici d'accions civils i penals. No obstant, recorda que l'únic legitimat per fer-ho és Aparicio.

L' informe conclou que de les 180 pàgines del llibre d'Aparicio, 111 han estat utilitzades per Suárez Bilbao per redactar els seus dos treballs -44 per a 'Revolución y Restauración en la Administración de Justicia' i 67 per a 'Estado de Derecho y administración judicial'-. El perit remarca que els articles signats per Suárez són una " còpia substancial, literal, total, conscient i mecànica", i que es tracta d'una usurpació clara i inequívoca del text d'Aparicio.

La UB condemna la xacra intel·lectual que suposa el plagi i, malgrat que d'acord amb els informes no pot anar als tribunals en defensa dels seus drets editorials, cedirà a Aparicio els tres informes de què disposa perquè pugui defensar les seves idees, el seu esforç intel·lectual i la seva llibertat creativa.