La UB es desmarca de l'estudi del tramvia que qüestiona la proposta de Colau

La Universitat de Barcelona s'ha desmarcat aquest divendres de l'estudi fet per dos professors del centre que qüestiona la proposta de Colau de fer passar el tramvia per la Diagonal. El rector de la UB, Joan Elias, ha piulat un missatge a Twitter on explica que l'estudi "no és una postura oficial de la institució". Elias ha respost així a un tuit de la Plataforma pel Transport Públic, on demanaven al rector si era cert que la UB tombava el projecte d'enllaç dels tramvies per la Diagonal.

@transportpublic Es refereix a un estudi realitzat per dos professors de la @UniBarcelona. No és una postura oficial de la institució. — Joan Elias (@JoanEliasG) 17 de març de 2017

Els autors de l'estudi de la UB són els experts en economia aplicada Daniel Albalate i Albert Gragera, i el que han fet és analitzar "amb lupa" els estudis tècnics presentats per l’Ajuntament. La principal conclusió a què arriben, en paraules d’Albalate, és que "la metodologia i les dades que el consistori utilitza als informes s’han fet servir amb l’objectiu d’afavorir l’opció de la connexió del Tramvia per la Diagonal, obviant altres alternatives".

L’Ajuntament de Barcelona preveu tenir a punt a la tardor el projecte executiu de la connexió del tramvia per l’avinguda Diagonal. L’estudi de mobilitat està previst per a finals de març o principis d’abril, i els estudis informatius estaran a punt al juny o al juliol d’aquest any.