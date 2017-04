Els sindicats preveuen un acord sobre la Renda Garantida "la setmana vinent"

La UGT i CCOO preveuen que en els propers dies es tancarà l'acord sobre la Renda Garantida de Ciutadania, després que la negociació entre les entitats que la promouen i la Generalitat va quedar encallada divendres passat. En una entrevista al 3/24 tant Camil Ros com Javier Pacheco s'han mostrat optimistes. El secretari general de la UGT preveu que hi haurà acord "durant la setmana vinent" ja que "les diferències són salvables". Per la seva part el líder de CCOO considera que la Generalitat "no pot dilatar la negociació amb l'excusa" que cal concretar la compatibilitat de la renda del treball i la renda garantida. Pacheco ha recordat que en cas que no s'arribés a un acord la partida pressupostària prevista acabaria anant a les arques de l'estat.

Camil Ros ha defensat que "no ens podem permetre el luxe de no arribar a un acord" i "tots hem de ser generosos" pel que fa a la part de la negociació encallada, és a dir, la que fa referència a quins han de ser els destinataris d'aquesta renda com a complement de les rendes del treball. Ros creu que les diferències "són salvables" i es mostra optimista.

L’últim obstacle de la renda garantida: la seva compatibilitat amb un sou baixPer la seva part el secretari general de CCOO a Catalunya, Javier Pacheco, argumenta que el fet que no s'hagi articulat la manera en què s'ha de fer compatible la renda garantida amb les rendes del treball "no pot ser una excusa per dilatar la negociació" i també s'ha mostrat optimista que l'acord entre el Govern i les entitats que impulsen la Renda arribarà en els propers dies.