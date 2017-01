UGT acusa l’aeroport de Reus de jugar "a la ruleta russa" amb la seguretat

El sindicat UGT denuncia que els dies 12 i 16 de gener l’ aeroport de Reus va operar sense que a la torre de control hi hagués cap tècnic de sistemes de navegació aèria, la figura responsable de supervisar els equips que guien els avions a l’hora d’aterrar. L’absència puntual d’aquest tècnic es va produir per malaltia i no es va assignar cap substitut per fer les seves funcions. El sindicat recorda que el rol d’aquest professional és clau en les maniobres d’aterratge perquè “en cas que es produís una desviació i no es detectés, els equips podrien estar guiant les aeronaus fora de la pista”. Per tot plegat UGT considera que els gestors de l’aeroport de Reus estan jugant “a la ruleta russa amb la seguretat dels aterratges”.

Durant els dos dies als quals fa referència el sindicat es van produir en aquest aeroport un total de 64 operacions, 4 de les quals en horari nocturn, precisament la franja horària en la qual el tècnic va abandonar el seu lloc de treball, un escenari particularment greu, segons el sindicat, ja que al no haver-hi visibilitat els avions es guien només per aquests equips en les seves maniobres d’aterratge.

UGT denuncia que aquesta política de no suplir les baixes no és un fet aïllat, sinó que és el procediment habitual per “la mala gestió i la falta de personal que s'arrossega i que s’ha agreujat des de l'estiu”. El sindicat recorda que el 2013 Aena i Enaire, organisme adscrit al ministeri de Foment que gestiona la navegació aèria a l’Estat, van aplicar retallades de personal com a conseqüència de la crisi econòmica, unes limitacions de recursos que contrasten amb el fet que Aena -privatitzada en un 49%- “reparteixi cada any dividends entre els accionistes mentre que elimina barreres de seguretat i deixa a mercè de la probabilitat que coincideixi en el temps més d’una incidència i s’hagi de lamentar una catàstrofe”.

Control remot

Per la seva banda, des d’Enaire, l’organisme que gestiona el personal de les torres de control dels aeroports espanyols, asseguren que el servei de supervisió dels equips es va garantir en tot moment amb un sistema remot gestionat des del centre de control de trànsit aeri de Gavà i aprovat i per l’ Agència Estatal de la Seguretat Aèria (AESA). Segons fonts de l’organisme “la manca puntual de personal en un aeroport no implica que es posi en perill la seguretat, ja que el servei es garanteix mitjançant sistemes de supervisió i equips redundants, a més de protocols d’actuació alternatius en cas d’incidències i un continu manteniment preventiu”.

Aquests arguments no es donen per vàlids des d’UGT. Jaume López, portaveu del sindicat, puntualitza que el procediment de supervisió remot “és veritat que està aprovat per AESA, però per aplicar-lo en situacions extraordinàries, i no per norma, com s’està fent”. López concreta que el mecanisme de control a distància es va pensar per a quan “un treballador es fa mal a mitja jornada o ha de marxar de manera sobtada per malaltia, però no per a una baixa prolongada com una grip, en la qual la baixa s’estén a 3 dies consecutius, com és aquest cas”. López alerta que “el control remot és un sistema molt precari, només unes llums en un panell; no hi ha un seguiment humà real que garanteixi una bona reacció en cas d’imprevist”. Per tot plegat López creu que AESA, que ja ha iniciat una investigació, “acabarà invalidant el procediment”.