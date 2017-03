Universitaris contra les “taxes abusives”

“Tinc un amic que va haver de deixar d’estudiar perquè no podia assumir el cost de les taxes”. “Una companya va perdre la beca i va optar per abandonar els estudis. Poc després, va rebre un missatge del banc dient-li que li oferien un crèdit per continuar la carrera”. Aquestes són les veus de Núria Alcaraz i Pau Rodríguez, dos dels estudiants que ahir van fer vaga i es van sumar a la protesta contra els “preus abusius” de les taxes universitàries, una reivindicació que comparteixen amb els rectors de totes les universitats catalanes agrupades sota el paraigua de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP).

Els manifestants, prop de 4.000 segons la Guàrdia Urbana i uns 9.000 d’acord amb els organitzadors, van recórrer el centre de Barcelona amb dues reclamacions molt clares i concretes: la reducció d’un 30% en el preu de les taxes dels graus universitaris i avançar cap a l’equiparació dels preus de les taxes dels màsters amb la dels graus. Les dues reivindicacions van ser aprovades pel Parlament de Catalunya l’abril de l’any passat i el seu incompliment ja va motivar una manifestació estudiantil el 17 de novembre. L’entitat convocant de la vaga i la mobilització, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), també va ocupar la secretaria d’Universitats i Recerca a finals de desembre pel mateix motiu.

Mercè Terés, la portaveu de SEPC, va lamentar l’“immobilisme” d’Arcadi Navarro, màxim responsable d’Universitats, davant les demandes dels estudiants per revertir unes xifres que, segons ells, evidencien “la privatització encoberta del sistema”. La líder sindical va afirmar que, actualment, un 60% dels estudiants paguen la matrícula universitària en la seva totalitat i que fa sis anys el preu de les taxes universitàries va augmentar, de cop, un 66%.

Virginia Luzón, vicerectora de comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), va explicar a l’ARA que des de l’any 2011, quan van pujar les taxes universitàries i la Generalitat va emplaçar les universitats a sufragar les beques a través d’aquest augment d’ingressos, la universitat disposa de “menys diners per invertir en altres capítols, com la investigació i la qualitat docent”.

Des d’aleshores, considera la vicerectora, els estudiants paguen més per accedir a l’educació superior. Ernest Pons, portaveu de la Universitat de Barcelona (UB), va explicar que Catalunya és la comunitat autònoma de l’Estat on les matrícules són més cares. Així, mentre que a les universitats catalanes el preu pot superar els 1.824 euros, en regions com Andalusia és de poc més de 750 euros. El portaveu de la UB recorda que els estudiants catalans paguen un 26% del cost real de la matrícula, mentre que la mitjana de l’OCDE se situa en un 14%. “Les beques que reben els estudiants no són suficients per compensar la pujada de les taxes”, conclou. Pons es refereix tant a les beques de l’Estat com a les que concedeix la Generalitat de Catalunya, com per exemple les anomenades beques Equitat.

Augment de pressupost

Fonts de la secretaria d’Universitats van reconèixer que cal injectar més diners per pagar aquestes beques i millorar el finançament de les universitats. De fet, d’acord amb les mateixes fonts, aquest és un dels objectius de la secretaria. Universitats pretén complir aquest compromís gràcies a l’augment en 46 milions d’euros del pressupost que se’ls va assignar en el projecte dels comptes del 2017, que encara està pendent de ser aprovat definitivament. Amb tot, des de la secretaria van afirmar que no estan disposats a caminar cap al sistema lineal d’educació superior gratuïta, tal com sempre ha reclamat el SEPC, perquè consideren que el seu model, basat en les ajudes progressives, és més just i equitatiu.

Els membres del sindicat van encapçalar ahir la manifestació amb una pancarta on es podia llegir “Prou taxes abusives, passem a l’ofensiva”. La proclama es va alternar amb missatges que carregaven directament contra Navarro i d’altres que alertaven sobre el perill d’avançar cap a la privatització de les universitats. “Què passa? Què passa? Que privatitzen massa!” o “No, no a la privatització!” van ser alguns dels clams que es van poder sentir durant la marxa, que es va desenvolupar sense incidents a excepció dels petards i la pintura que es van llançar a la seu de la secretaria d’Universitats i Recerca, un contenidor cremat i un vidre d’una sucursal bancària trencat.

Universitats va informar que la vaga d’estudiants va tenir un seguiment desigual. La principal afectació es va produir al campus de Bellaterra, on un grup d’estudiants va tancar els accessos ferroviaris i per carretera. La UB, la Pompeu Fabra (UPF), la de Girona (UG) i la Rovira i Virgili (URV) també es van veure afectades per la vaga.