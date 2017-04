L'Ajuntament de Barcelona assegura que el fitxer dels agents de la Guàrdia Urbana blinda la informació personal

El 'Butlletí Oficial de la Província de Barcelona' (BOPB) va anunciar el 23 de febrer la creació d'un fitxer informatitzat de dades personals dels agents de la Guàrdia Urbana.

La iniciativa, que inclou dades com la religió, l' origen ètnic i la vida sexual dels agents, respon, d'acord amb el BOPB, a la finalitat de facilitar la gestió de "la investigació de fets constitutius d'i nfracció disciplinària", "procediments sancionadors" o " queixes ciutadanes". Fonts de la Guàrdia Urbana asseguren al diari ARA que, amb l'aprovació de l'arxiu, s'adequa la gestió de la "informació que ja es maneja en els casos dels agents investigats per la Unitat de Deontologia i Afers Interns de la Guàrdia Urbana" a la llei de protecció de dades.

En declaracions a Catalunya Ràdio, Amadeu Recasens, comissionat de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, ha assegurat que la mesura redunda en benefici de la protecció de les dades dels agents i ha atribuït al "desconeixement" o a la "mala fe" la polèmica que ha aixecat aquesta iniciativa que no fa altra cosa, considera, que complir amb les garanties legals requerides.

Es tracta d'informació sensible, ha precisat el comissionat, que només s'utilitza quan és rellevant per a la investigació. Així, ha resumit, en el cas d'un agent denunciat per homofòbia és rellevant saber a quin tipus d'associacions pertany o si té una parella del mateix sexe.

La iniciativa, diu el text del butlletí, ha passat el període d'informació pública " sense que s'hagin formulat al·legacions o suggeriments.