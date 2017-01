Victoria Maldi: "Quan dus la música dins, no pots deixar-la encara que vulguis"

Victoria Maldi és una de les presentadores més populars d’IB3. Actualment condueix el magazín Ara mateix de la televisió balear, i la seva trajectòria inclou programes com La mirada i Cada dia. A més, també té una faceta lligada a la música: va interpretar la Sandy al musical Grease i ha publicat discos com Paraules d’amor (DiscMedi, 2016), una selecció de versions de Joan Manuel Serrat, Tomeu Penya, Sopa de Cabra i Lluís Llach, entre d’altres.

Dius que aquest disc és “un regal meravellós”.

Sí, així ho crec. Són cançons clàssiques meravelloses que m’emocionen i que em transmeten molt, i crec que és un regal que ens han fet tots aquests cantautors i que jo vull compartir amb la gent.

Per què has volgut fer precisament un disc de versions?

Tot va començar amb la cançó Paraules d’amor, del Serrat. Ja feia molt de temps que hi donava voltes perquè és una cançó que ha sonat sempre a les nostres cases. Ma mare l’escoltava. I vaig dir: i per què a més de Paraules d’amor no faig un recull de cançons d’aquests cantautors mítics? I així va començar tot.

Hi ha moltes diferències respecte al teu treball musical anterior, Sigo buscando (2012). ¿Això suposava un repte afegit?

Sí. A més és una manera de créixer un poc més com a persona i com a cantant. Ja fa un temps que els concerts que feia eren acústics, no eren tan rock. Cada vegada em sentia més còmoda, i per això vaig decidir també fer aquest disc amb aquest format més íntim, més proper.

¿Aquest format acústic s’adiu més amb la teva manera de cantar?

Jo crec que són etapes. Quan vaig gravar el primer disc em sentia molt còmoda fent el pop-rock que feia, i un poc més canyer, però des de fa un temps em sentia molt més còmoda fent el format acústic. No sé què vindrà després, però de moment estic amb això.

Tens clar que faràs més discos?

Sí, tot i que de vegades no és fàcil. La música és un món complicat i moltes vegades vols deixar-ho, però és impossible perquè quan ho dus a dins i és vocacional no pots deixar-la encara que vulguis.

Quina importància té el Tolo Servera en el disc?

Som coproductors tots dos, però ell és bàsic en tota aquesta història. El vaig conèixer arran de gravar un duet amb el Tomeu Penya, la cançó És per tu. Quan vaig començar a donar voltes a Paraules d’amor, vaig pensar que el Tolo podia ser molt bo perquè és un guitarrista excepcional. I ho vàrem tirar endavant.

Com valores el Tomeu Penya?

És una icona. Té cançons meravelloses com És per tu o Plou, que és en aquest disc, que em sembla una cançó preciosa.

¿Has notat alguna incomoditat cantant cançons escrites per homes?

No, en cap moment. Al final, el que importa és el que transmet la cançó. Sempre poso el mateix exemple, Ana Torroja, de Mecano, que cantava cançons escrites per homes.

¿Com t’ho has fet per cantar cançons que en alguns casos estan escrites en registres de veu molt diferents? Per exemple, no té res a veure el registre de Maria del Mar Bonet amb el de Joan Manuel Serrat.

Simplement és fer-te un poc les cançons teves, dur-les al teu terreny sense perdre l’essència. La meva veu és la que unifica el disc.

Per cert, com se sent una entrevistadora sent entrevistada?

És rar, sí. Jo crec que és més fàcil estar al costat de l’entrevistador, perquè supòs que és el costum. No és complicat, però rar sí que ho és.

¿Fins a quin punt la televisió ha eclipsat una mica la teva faceta musical?

Va ser una decisió que vaig prendre per falta de temps, més que res. La música m’ha acompanyat sempre. Durant molts anys he tingut grups, orquestres, he compost, vaig anar al Festival de Benidorm... Però la televisió és la meva professió. Jo visc de la televisió, per sort faig el que m’agrada, i arriba un moment que lleva molt de temps perquè hi ha moltes hores de rodatge o tens programes diaris, i no pots dedicar a la música tot el temps que necessita si ho vols fer bé. Per això vaig decidir aturar la música una temporada fins que tornés a tenir temps per dedicar-li com es mereix. I així vaig fent aquestes etapes. Intent compaginar-ho.

¿Has de lluitar per fer-te valer com a cantant quan tens tanta popularitat a les Balears com a personatge televisiu?

No ho crec. A la televisió també he cantat moltes vegades, perquè he fet programes musicals i he anat a actuar en altres programes. Jo crec que la gent ja ho veu com un tot.

¿Els canvis polítics que hi ha hagut a les Balears en els últims dos anys com han afectat IB3, tu que ho vius des de dins?

La televisió canvia segons els pressupostos que tenim, o sigui que ens hem d’anar adaptant als recursos que tenim. A IB3, jo igual que els meus companys som els primers que volem que funcioni, i lluitem per tenir una televisió de qualitat i que la gent se l’estimi.