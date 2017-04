Valentí Fuster, un cor entregat als altres

4.38 de la matinada, negra nit encara a Manhattan (Nova York). El cardiòleg Valentí Fuster, de 73 anys, surt de casa seva cap al Mount Sinai, el prestigiós hospital que comanda com a director mèdic i de l’Institut Cardiovascular. Així comença el documental The resilent heart -disculpes per l’espòiler!- que aquesta setmana s’ha estrenat al Festival de Cinema de Tribeca, a Nova York.

La pel·lícula, feta per mostrar l’ambiciós projecte global en què treballa el cardiòleg per fomentar hàbits de vida saludable i les polítiques públiques que els promoguin, esdevé, de fet, una oda a la resiliència del mateix Valentí Fuster.

La directora Susan Froemke, guanyadora de quatre premis Emmy, segueix el cardiòleg per tot el món. De Nova York a Kènia, Madrid, Grenada o Colòmbia, on l’equip de Fuster encapçala diversos programes comunitaris de prevenció i tractament de patologies com la diabetis, l’obesitat o la hipertensió. “Promovem la salut, no prevenim la malaltia”, puntualitza el científic. Uns 17 milions de persones moren cada any al món per problemes cardiovasculars. A Colòmbia, on Fuster va començar el projecte per consell d’un dels assessors directes de l’expresident dels Estats Units Bill Clinton, la seva fundació treballa amb prop de 25.000 infants. “Els nens tenen més impacte en el comportament dels pares que els pares en els dels nens. Són els nens els que poden transformar la societat”, apunta Fuster.

Asseguts al seu costat, a les butaques del cinema de Tribeca on es projectava el documental, hi havia dilluns els membres de la família Santo Domingo, patrons del projecte de Bogotà, al qual han aportat cinc milions de dòlars.

Deixar un llegat

Tot i que el film només inclou una breu pinzellada de la vida personal i familiar de Fuster, a The resilent heart hi descobrim un geni apassionat, obsessiu, bromista, empàtic, amb una força, entrega i claredat que li permeten un dia estirar les orelles a uns pares d’una família humil de Harlem (Nova York) i l’endemà als alts càrrecs del ministeri de Salut de Grenada, que no compleixen el seguiment del programa que el doctor i el seu equip estan desenvolupant amb gran esforç a l’illa. “Jo no hi volia sortir -repeteix insistentment Fuster sobre el documental-. Però em van convèncer que potser ajuda a fer arribar el missatge a la gent”. El cardiòleg verbalitza, altra vegada, una de les seves obsessions: “Fer alguna cosa per als altres, trencar barreres, deixar alguna cosa, transmetre”.

“Fuster inspira”, confessa Froemke, encara sorpresa per l’energia del seu personatge central, a qui mostra passant consulta, als despatxos, veient el Barça i patint i suant dalt de la bicicleta, en la recta final del mític Tourmalet. “I tot ho fa amb passió”, afegeix.

Un cor resilient

Si la resiliència és la capacitat de l’individu per afrontar amb èxit una situació desfavorable o de risc, i per recuperar-se, adaptar-se i desenvolupar-se positivament davant les circumstàncies adverses, el de Valentí Fuster és, sens dubte, un cor resilient.

Des de dilluns a la nit, el documental The resilient heart es pot veure a la plataforma Amazon als Estats Units. A Catalunya encara trigarà uns mesos a arribar.