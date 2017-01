Veïns de Barcelona protesten a la Rambla contra el “turisme massificat”

Recuperar la Rambla per als ciutadans. Amb aquest objectiu, més d’un miler de persones van ocupar ahir aquesta artèria de la ciutat per protestar contra el “turisme massificat” i per denunciar “l’especulació de l’habitatge”. En una mobilització organitzada per la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) i amb el suport d’una cinquantena d’organitzacions, els manifestants van recórrer la Rambla durant dues hores amb el lema de “Barcelona no està en venda”.

El responsable d’urbanisme de la FAVB, Camilo Ramos, en declaracions a Efe, va valorar positivament l’acte i va destacar la transversalitat del moviment, que “demana que a Barcelona es reconquereixin espais que abans havien sigut dels ciutadans, com la Rambla”.

Els manifestants van denunciar “un problema cada vegada més estès a la ciutat” com és l’expulsió en determinats barris de les persones amb “rendes més baixes a causa de l’augment del preu dels pisos, així com la seva transformació en habitatges turístics”.

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va donar suport a les reivindicacions i va recordar que la Rambla s’ha “desnaturalitzat”, ja que hi ha pocs veïns que hi viuen, però també va dir que s’estan fent actuacions, com ara l’aprovació divendres del pla de turisme.