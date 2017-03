Veïns de Gràcia demanen al Síndic de Greuges revisar la reforma del mercat de l'Abaceria

La plataforma veïnal 'Gràcia, cap a on vas?' ha traslladat aquest dimarts al Síndic de Greuges de Catalunya la petició que investigui la reforma del mercat de l'Abaceria que, segons defensen, " no s'ha fet un procés transparent". L'entitat ha convocat una manifestació aquest dissabte a les 12 hores al la plaça Vila de Gràcia sota el lema 'Defensem l'Abaceria, mercat popular'.

El representant de l'entitat, Alejandro García , ja ha criticat que el projecte de reforma està " sobredimensionat" amb una inversió de 33 milions d'euros que no atén a les necessitats dels veïns. Les obres de rehabilitació, que està previst que comencin el juny del 2018, consistiran en la incorporació d'un aparcament subterrani, un supermercat i un Centre de Distribució Urbana de mercaderies.

L'entitat ha presentat al Síndic de Greuges la documentació amb els arguments en contra de la reforma i han demanat que intervingui per aconseguir tota la informació necessària sobre el projecte. La plataforma aposta per un projecte de menor dimensió i asseguren que un mercat que faci les seves funcions principals costaria 10 milions d'euros.

La plataforma 'Gràcia, cap a on vas?' s'oposa a la construcció del pàrquing, ja que opinen que fomentarà l'ús del vehicle privat i consideren suficients les 800 places que hi ha al voltant del mercat. També critiquen la construcció del supermercat, i sostenen que ja hi ha oferta de supermercats al voltant de l'Abaceria i que aquest model comporta la destrucció del petit comerç.

Els veïns del barri, primer

García ha avisat que el projecte convertirà l'Abaceria en un " focus de gentrificació i una icona turística", ja que les inversions que hauran de fer els paradistes poden provocar un augment dels preus que expulsaria una part del veïnat. També creuen que la instal·lació d'espais de degustació i restauració pot atraure molts turistes i allunyar clientela del barri.

El representant de l'entitat també ha criticat que l'Ajuntament no ha tingut en compte els veïns, per la qual cosa demanen engegar un "procés participatiu" planificat, transparent i amb una participació real dels veïns. García ha lamentat que no s'han celebrat suficients reunions entre el consistori i la plataforma i que per això no se'ls ha acabat d'explicar bé el projecte.